DE
FR
Abonnieren
FV Illertissen
FV Illertissen
15:30
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
Zum Fussball-Kalender
FV Illertissen
FV Illertissen
Ab 15:30 Uhr
Vs
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
FV Illertissen - 1. FC Nürnberg

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Patrick
Alt
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Illertissen, Deutschland
Vöhlinstadion
Kapazität
3’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen