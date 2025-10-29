DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: FV Illertissen - 1. FC Magdeburg (29.10.2025)
FV Illertissen
18:00
1. FC Magdeburg
Zum Fussball-Kalender
FV Illertissen
Ab 18:00 Uhr
Vs
1. FC Magdeburg
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
FV Illertissen - 1. FC Magdeburg
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Patrick
Schwengers
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Illertissen, Deutschland
Vöhlinstadion
Kapazität
3’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen