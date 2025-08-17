DE
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: FV Engers 07 - Eintracht Frankfurt (17.08.2025)
FV Engers 07
13:00
Eintracht Frankfurt
FV Engers 07
Ab 13:00 Uhr
Vs
Eintracht Frankfurt
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
FV Engers 07 - Eintracht Frankfurt
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Robert
Kampka
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 13:00 Uhr
Stadion
Neuwied, Deutschland
Stadion am Wasserturm
Kapazität
3’000
