DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: FK 03 Pirmasens - Hamburger SV (16.08.2025)
FK 03 Pirmasens
13:00
Hamburger SV
Zum Fussball-Kalender
FK 03 Pirmasens
Ab 13:00 Uhr
Vs
Hamburger SV
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
FK 03 Pirmasens - Hamburger SV
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Timo
Gansloweit
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 13:00 Uhr
Stadion
Pirmasens, Deutschland
Sportpark Husterhöhe
Kapazität
10’000
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen