DE
FR
Abonnieren
FK 03 Pirmasens
FK 03 Pirmasens
13:00
Hamburger SV
Hamburger SV
Zum Fussball-Kalender
FK 03 Pirmasens
FK 03 Pirmasens
Ab 13:00 Uhr
Vs
Hamburger SV
Hamburger SV
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
FK 03 Pirmasens - Hamburger SV

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Timo
Gansloweit
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 13:00 Uhr
Stadion
Pirmasens, Deutschland
Sportpark Husterhöhe
Kapazität
10’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen