DE
FR
Abonnieren
FC Hansa Rostock
FC Hansa Rostock
15:30
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Zum Fussball-Kalender
FC Hansa Rostock
FC Hansa Rostock
Ab 15:30 Uhr
Vs
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
FC Hansa Rostock - TSG Hoffenheim

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Wolfgang
Haslberger
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Rostock, Deutschland
Ostseestadion
Kapazität
29’000
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen