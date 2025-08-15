DE
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: FC Gütersloh 2000 - Union Berlin (15.08.2025)
FC Gütersloh 2000
18:00
Union Berlin
FC Gütersloh 2000
Ab 18:00 Uhr
Vs
Union Berlin
DFB Pokal
FC Gütersloh 2000 - Union Berlin
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Jarno
Wienefeld
Deutschland
Anstoss
Freitag
15. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Gütersloh, Deutschland
Heidewaldstadion
Kapazität
12’500
