DE
FR
Abonnieren
FC 08 Homburg-Saar
FC 08 Homburg-Saar
18:00
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Zum Fussball-Kalender
FC 08 Homburg-Saar
FC 08 Homburg-Saar
Ab 18:00 Uhr
Vs
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
FC 08 Homburg-Saar - Holstein Kiel

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Assad
Nouhoum
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Homburg, Deutschland
Waldstadion
Kapazität
16’488
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen