DE
FR
Abonnieren
Energie Cottbus
Energie Cottbus
18:00
Hannover 96
Hannover 96
Zum Fussball-Kalender
Energie Cottbus
Energie Cottbus
Ab 18:00 Uhr
Vs
Hannover 96
Hannover 96
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
Energie Cottbus - Hannover 96

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Prigan
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Cottbus, Deutschland
Stadion der Freundschaft
Kapazität
22’528
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen