DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart (26.08.2025)
Eintracht Braunschweig
20:45
VfB Stuttgart
Zum Fussball-Kalender
Eintracht Braunschweig
Ab 20:45 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Florian
Exner
Deutschland
Anstoss
Dienstag
26. August 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Braunschweig, Deutschland
Eintracht-Stadion
Kapazität
23’325
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen