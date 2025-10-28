DE
FR
Abonnieren
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20:45
Karlsruher SC
Karlsruher SC
Zum Fussball-Kalender
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Ab 20:45 Uhr
Vs
Karlsruher SC
Karlsruher SC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Bastian
Dankert
Deutschland
Anstoss
Dienstag
28. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen