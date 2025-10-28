DE
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC (28.10.2025)
Borussia Mönchengladbach
20:45
Karlsruher SC
Borussia Mönchengladbach
Ab 20:45 Uhr
Vs
Karlsruher SC
DFB Pokal
Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Bastian
Dankert
Deutschland
Anstoss
Dienstag
28. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Mönchengladbach, Deutschland
Borussia-Park
Kapazität
54’042
