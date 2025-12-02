DE
FR
Abonnieren
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21:00
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Zum Fussball-Kalender
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Ab 21:00 Uhr
Vs
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Stieler
Deutschland
Anstoss
Dienstag
02. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Dortmund, Deutschland
Signal Iduna Park
Kapazität
81’365
In diesem Artikel erwähnt
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BVB Borussia Dortmund
        BVB Borussia Dortmund
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen