Blau-Weiß Lohne
15:30
SpVgg Greuther Fürth
Blau-Weiß Lohne
Ab 15:30 Uhr
Vs
SpVgg Greuther Fürth
DFB Pokal
Blau-Weiß Lohne - SpVgg Greuther Fürth

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Felix
Weller
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Lohne, Deutschland
Heinz Dettmer Stadion
Kapazität
6’000
