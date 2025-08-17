DE
Home
Sport
Fussball
International
DFB-Pokal
DFB Pokal: Blau-Weiß Lohne - SpVgg Greuther Fürth (17.08.2025)
Blau-Weiß Lohne
15:30
SpVgg Greuther Fürth
Blau-Weiß Lohne
Ab 15:30 Uhr
Vs
SpVgg Greuther Fürth
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
DFB Pokal
Blau-Weiß Lohne - SpVgg Greuther Fürth
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Felix
Weller
Deutschland
Anstoss
Sonntag
17. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Lohne, Deutschland
Heinz Dettmer Stadion
Kapazität
6’000
