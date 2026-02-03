DE
FR
Abonnieren
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
20:45
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Zum Fussball-Kalender
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Ab 20:45 Uhr
Vs
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
Bayer Leverkusen - FC St. Pauli

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Dienstag
03. Februar 2026 um 20:45 Uhr
Stadion
Leverkusen, Deutschland
BayArena
Kapazität
30’210
In diesem Artikel erwähnt
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC St. Pauli
FC St. Pauli
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC St. Pauli
        FC St. Pauli