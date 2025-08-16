DE
Bahlinger SC
15:30
1. FC Heidenheim 1846
Bahlinger SC
Ab 15:30 Uhr
Vs
1. FC Heidenheim 1846
DFB Pokal
Bahlinger SC - 1. FC Heidenheim 1846

Schiedsrichter
Referee
Lukas
Benen
Deutschland
Anstoss
Samstag
16. August 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Bahlingen am Kaiserstuhl, Deutschland
Kaiserstuhlstadion
Kapazität
5’000
