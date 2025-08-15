DE
FR
Abonnieren
1. FC Saarbrücken
1. FC Saarbrücken
18:00
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
Zum Fussball-Kalender
1. FC Saarbrücken
1. FC Saarbrücken
Ab 18:00 Uhr
Vs
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

DFB Pokal
1. FC Saarbrücken - 1. FC Magdeburg

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Robin
Braun
Deutschland
Anstoss
Freitag
15. August 2025 um 18:00 Uhr
Stadion
Saarbrücken, Deutschland
Ludwigspark-Stadion
Kapazität
35’303
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen