1. FC Köln
1. FC Köln
20:45
Bayern München
Bayern München
1. FC Köln
1. FC Köln
Ab 20:45 Uhr
Vs
Bayern München
Bayern München
DFB Pokal
1. FC Köln - Bayern München

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tobias
Welz
Deutschland
Anstoss
Mittwoch
29. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Köln, Deutschland
RheinEnergieStadion
Kapazität
50’000
