Werder Bremen nach frühem Pokal-Aus bedient

Arminia Bielefeld sorgt gegen Bundesligist Werder Bremen erneut für eine Pokal-Überraschung. Isaiah Young ist der neue Pokalheld. Und bei Werder herrscht Trübsal.

1/5 Werder-Coach Horst Steffen muss über die Bücher. Foto: Getty Images

Arminia Bielefelds neuer Pokalheld Isaiah Young war völlig überwältigt. «Das war auf jeden Fall ein geiler Moment, einer der besten meiner Karriere», sagte der Flügelspieler. Nur wenige Minuten zuvor hatte er in der Nachspielzeit vor der eigenen Fankurve das Pokal-Spiel gegen Werder Bremen (1:0) entschieden – er lässt die Arminen vom nächsten Pokalmärchen träumen.

Trainer Mitch Kniat freute sich «extrem» für den eingewechselten Young. «Wir sind ihm sehr, sehr dankbar», sagte der Erfolgscoach. Und sprach auch gleich eine Belohnung aus: Die Spieler bekämen zwei Tage frei – das «haben sie sich verdient».

An der ganz grossen Pokalparty wird Young aber wohl nur kurz teilnehmen. Er sei nicht «so ein Party-Guy», aber ein bisschen mit der Mannschaft gehe er nun schon feiern, sagte der US-Amerikaner. Und Kniat? Der wollte sich noch einen «Döner» mit dem Trainerteam genehmigen.

Pokalschreck Bielefeld

Pokalschreck Bielefeld hat nun im DFB-Pokal auf der Alm fünf Bundesligisten in Folge ausgeschaltet. «Der Überraschungseffekt ist weg», sagte Arminia-Captain Mael Corboz. Ausserdem stellte er klar, dass die Bielefelder gegen jeden Bundesligisten die «Underdogs» seien, und mahnte: «Wir hatten auch letzte Saison einen Traumstart: Wir wissen alle, was danach passiert ist.» Die Ostwestfalen hatten mit einer Formdelle zu kämpfen, sich aber im Saisonendspurt gefangen und den Zweitliga-Aufstieg perfekt gemacht.

Die schon wieder entfachte Euphorie in Bielefeld wollte Corboz nun nutzen: «Diese Welle wollen wir so lange wie möglich reiten.» Die zweite Pokalrunde findet Ende Oktober statt.

Bei Werder dagegen herrscht der Frust. «Es nervt mich einfach, dass wir es wieder nicht hinbekommen haben», sagte Captain Marco Friedl nach dem Spiel bei «Sky». Innenverteidiger Niklas Stark haderte dagegen mit der Gelb-Roten Karte gegen Bittencourt. Der Platzverweis sei entscheidend gewesen. «Das wird noch lange an uns nagen», so Stark weiter.