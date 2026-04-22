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Coupe de France: RC Strasbourg Alsace - OGC Nizza (22.04.2026)
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22. April 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
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