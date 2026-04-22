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Schiedsrichter
Referee
Francois
Letexier
Frankreich
Anstoss
Mittwoch
22. April 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Straßburg, Frankreich
Meinau-Stadion
Kapazität
26'109
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