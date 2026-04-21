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Schiedsrichter
Referee
Willy
Delajod
Frankreich
Anstoss
Dienstag
21. April 2026 um 21:10 Uhr
Stadion
Lens, Frankreich
Stade Bollaert-Delelis
Kapazität
38'223
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