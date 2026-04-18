DE
FR
Abonnieren
Atletico Madrid
Atletico Madrid
21:00
Real Sociedad
Real Sociedad
Zum Fussball-Kalender
Atletico Madrid
Atletico Madrid
Ab 21:00 Uhr
Vs
Real Sociedad
Real Sociedad

Copa del Rey
Atletico Madrid - Real Sociedad

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
18. April 2026 um 21:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Real Sociedad
Real Sociedad
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Real Sociedad
        Real Sociedad