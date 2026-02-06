Am Freitag sind die Halbfinals der Copa del Rey ausgelost worden, wobei es zum Kracher zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona kommt. Das Hinspiel hat auch Auswirkungen auf die spanische Meisterschaft.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Trotz des frühen Ausscheidens von Real Madrid: Barcelona trifft im Halbfinal der Copa del Rey auf einen Verein aus der spanischen Hauptstadt. Am 12. Februar und 3. März steigen die Duelle mit Atletico Madrid um einen Final-Platz – die Halbfinal-Begegnungen werden jeweils in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen, wobei Atletico zuerst Heimrecht geniesst. Das ergibt die Auslosung des spanischen Fussballverbands am Freitagnachmittag.

Die Copa-Spiele haben auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb der LaLiga: Um den Atletico-Spielern nach dem Hinspiel mehr Erholung zu geben, wird das Stadt-Derby gegen Rayo Vallecano vom 14. Februar mit der Partie zwischen Getafe und Villarreal am Folgetag abgetauscht und findet somit neu am 15. Februar um 16.15 Uhr statt.

Viel Brisanz verspricht auch der zweite Copa-Halbfinal, wo sich Athletic Bilbao und Real Sociedad zum baskischen Derby treffen. Am 11. Februar kommt es zum Hinspiel in Bilbao, entschieden wird die Begegnung dann mit dem Rückspiel am 4. März.