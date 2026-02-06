DE
Copa-Begegnungen ausgelost
Atletico bittet Barça zu heissem Halbfinal-Tanz

Am Freitag sind die Halbfinals der Copa del Rey ausgelost worden, wobei es zum Kracher zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona kommt. Das Hinspiel hat auch Auswirkungen auf die spanische Meisterschaft.
Publiziert: vor 4 Minuten
1/2
Mit einem überzeugenden 5:0 bei Betis Sevilla sicherte sich Atletico Madrid das letzte Halbfinal-Ticket der Copa del Rey.
Foto: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Trotz des frühen Ausscheidens von Real Madrid: Barcelona trifft im Halbfinal der Copa del Rey auf einen Verein aus der spanischen Hauptstadt. Am 12. Februar und 3. März steigen die Duelle mit Atletico Madrid um einen Final-Platz – die Halbfinal-Begegnungen werden jeweils in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen, wobei Atletico zuerst Heimrecht geniesst. Das ergibt die Auslosung des spanischen Fussballverbands am Freitagnachmittag.

Die Copa-Spiele haben auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb der LaLiga: Um den Atletico-Spielern nach dem Hinspiel mehr Erholung zu geben, wird das Stadt-Derby gegen Rayo Vallecano vom 14. Februar mit der Partie zwischen Getafe und Villarreal am Folgetag abgetauscht und findet somit neu am 15. Februar um 16.15 Uhr statt.

Viel Brisanz verspricht auch der zweite Copa-Halbfinal, wo sich Athletic Bilbao und Real Sociedad zum baskischen Derby treffen. Am 11. Februar kommt es zum Hinspiel in Bilbao, entschieden wird die Begegnung dann mit dem Rückspiel am 4. März.

In diesem Artikel erwähnt
Villarreal
Villarreal
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Getafe CF
Getafe CF
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
Real Sociedad
Real Sociedad
FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
LaLiga
LaLiga
