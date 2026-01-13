DE
Zu viel Schnee im Norden
Nachholtermin für abgesagte Bundesliga-Spiele bekannt

Am vergangenen Wochenende wurden in der Bundesliga zwei Partien wegen zu viel Schnees verschoben. Jetzt hat die DFL die Spiele von St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim neu angesetzt.
Publiziert: 13:17 Uhr
Am Millerntor war vergangenes Wochenende nicht an Fussball zu denken. Jetzt steht der Nachholtermin für das Spiel St. Pauli gegen Leipzig.
Foto: imago/xim.gs
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Im Norden Deutschlands ruhte der Fussball am vergangenen Wochenende. Sowohl am Millerntor in Hamburg, als auch im Weserstadion in Bremen war nicht an Fussball zu denken. Die Spiele zwischen St. Pauli und Leipzig sowie Bremen und Hoffenheim mussten abgesagt werden. 

Jetzt hat die Deutsche Fussball Liga (DFL) die wegen des Sturmtiefs «Elli» abgesagten Bundesliga-Spiele neu angesetzt. Da keine der betroffenen Mannschaften im Europacup spielt, wurden die neuen Termine unter der Woche gefunden. Beide Spiele finden neu am 27. Januar, 20:30 Uhr (live im Ticker) statt.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
16
51
44
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
16
14
33
3
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
16
6
29
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
16
0
26
8
SC Freiburg
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
13
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
16
-12
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
FSV Mainz
16
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
