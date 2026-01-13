Nachholtermin für abgesagte Bundesliga-Spiele bekannt

Lino DieterleRedaktor Online Sport
Im Norden Deutschlands ruhte der Fussball am vergangenen Wochenende. Sowohl am Millerntor in Hamburg, als auch im Weserstadion in Bremen war nicht an Fussball zu denken. Die Spiele zwischen St. Pauli und Leipzig sowie Bremen und Hoffenheim mussten abgesagt werden.
Jetzt hat die Deutsche Fussball Liga (DFL) die wegen des Sturmtiefs «Elli» abgesagten Bundesliga-Spiele neu angesetzt. Da keine der betroffenen Mannschaften im Europacup spielt, wurden die neuen Termine unter der Woche gefunden. Beide Spiele finden neu am 27. Januar, 20:30 Uhr (live im Ticker) statt.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
16
51
44
2
Borussia Dortmund
16
14
33
3
RB Leipzig
15
11
29
4
Bayer Leverkusen
16
10
29
5
VfB Stuttgart
16
6
29
6
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
16
0
26
8
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
15
-10
17
13
Hamburger SV
16
-10
16
14
VfL Wolfsburg
16
-12
15
15
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
16
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg