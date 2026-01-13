Nachholtermin für abgesagte Bundesliga-Spiele bekannt

Am vergangenen Wochenende wurden in der Bundesliga zwei Partien wegen zu viel Schnees verschoben. Jetzt hat die DFL die Spiele von St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim neu angesetzt.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Im Norden Deutschlands ruhte der Fussball am vergangenen Wochenende. Sowohl am Millerntor in Hamburg, als auch im Weserstadion in Bremen war nicht an Fussball zu denken. Die Spiele zwischen St. Pauli und Leipzig sowie Bremen und Hoffenheim mussten abgesagt werden.

Jetzt hat die Deutsche Fussball Liga (DFL) die wegen des Sturmtiefs «Elli» abgesagten Bundesliga-Spiele neu angesetzt. Da keine der betroffenen Mannschaften im Europacup spielt, wurden die neuen Termine unter der Woche gefunden. Beide Spiele finden neu am 27. Januar, 20:30 Uhr (live im Ticker) statt.