1/5 Borussia Dortmund im Trainingslager im österreichischen Saalfelden. Foto: imago/RHR-Foto

Darum gehts BVB-Trainingslager in Saalfelden: Öffentliches Training wegen starker Regenfälle abgesagt

Trotz Wetterbesserung konnte das Team später am Tag trainieren

Testspiel gegen Juventus Turin am Sonntag mit Neuzugängen David und Conceição Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Genau wie der saudi-arabische Wüsten-Club Al-Nassr, welcher bis letzten Donnerstag im Hotel Gut Brandlhof im salzburgischen Saalfelden untergebracht war, wollte auch der deutsche Traditionsverein Borussia Dortmund diese Woche sein Trainingslager in den österreichischen Alpen durchführen. So reisten die Dortmunder am Montagvormittag mit dem Flugzeug und Bus nach Saalfelden.

Die verletzten Stars Nico Schlotterbeck (25), Julien Duranville (19) und Emre Can (31) waren ebenfalls Teil der Gruppe. Bereits am vergangenen Samstag standen die Dortmunder im französischen Lille im Einsatz, wo sie ihr Testspiel gegen den LOSC mit 3:2 gewinnen konnten.

Regenfälle machen Trainingsplatz unbespielbar

Die beiden Vereine BVB und Al-Nassr sind praktisch das komplette Gegenteil, doch so unterschiedlich wie sie auch zu sein scheinen, am Ende spielen sie auf demselben Rasen Fussball, mit den gleichen Witterungsbedingungen. Aus diesem Grund mussten auch die Borussen das für Montag geplante öffentliche Training kurzfristig absagen.

Wie auch schon bei Ronaldos Star-Ensemble machte ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Via X teilte der BVB mit: «Liebe BVB-Fans, wir müssen Euch leider mitteilen, dass der Trainingsplatz in Saalfelden aufgrund der starken Regenfälle unbespielbar ist. Das für heute Nachmittag geplante öffentliche Training kann leider nicht stattfinden.»

Am Sonntag muss der BVB fit sein im Testspiel gegen Juventus

Aufmunternde Neuigkeiten aus Dortmunder Sicht gab es hingegen heute Mittag, als der Verein folgendes Video auf X veröffentlichte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch für den Rest der Woche sollte das Wetter trocken bleiben, sodass sich das Team unter Trainer Niko Kovac (53) noch optimal für das Testspiel am kommenden Sonntag im heimischen Signal Iduna Park gegen den italienischen Topklub Juventus Turin vorbereiten kann, wo es unter anderem auf die Neuzugänge Jonathan David und Francisco Conceição treffen wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos