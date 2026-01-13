Traurige Nachrichten aus Mainz: Herbert Heidel, Vater von Sportvorstand Christian Heidel, ist in der Nacht auf Montag mit 93 Jahren verstorben. Der ehemalige Mainzer Bürgermeister war zuletzt auf Pflege angewiesen.

Darum gehts Herbert Heidel, Vater von Christian Heidel, starb Montag mit 93 Jahren

Er war Ehrenmitglied bei Mainz 05 und Ex-Bürgermeister von Mainz

Im November 2025 erlitt er einen Schwächeanfall bei schlechter Gesundheit

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Trauer in Mainz: Herbert Heidel, Vater von Sportvorstand Christian Heidel (62), ist in der Nacht auf Montag im Alter von 93 Jahren verstorben. Dies, nachdem er zuletzt auf krankheitsbedingte Pflege angewiesen war. Herbert Heidel war Ehrenmitglied beim Bundesligisten und zwischen 1985 und 1995 Bürgermeister von Mainz.

Bereits im vergangenen November hatte Herbert Heidel mit einem Schwächeanfall zu kämpfen, woraufhin sein Sohn Christian fluchtartig die Mitgliederversammlung des Klubs verlassen musste.