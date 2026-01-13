Darum gehts
- Herbert Heidel, Vater von Christian Heidel, starb Montag mit 93 Jahren
- Er war Ehrenmitglied bei Mainz 05 und Ex-Bürgermeister von Mainz
- Im November 2025 erlitt er einen Schwächeanfall bei schlechter Gesundheit
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk
Trauer in Mainz: Herbert Heidel, Vater von Sportvorstand Christian Heidel (62), ist in der Nacht auf Montag im Alter von 93 Jahren verstorben. Dies, nachdem er zuletzt auf krankheitsbedingte Pflege angewiesen war. Herbert Heidel war Ehrenmitglied beim Bundesligisten und zwischen 1985 und 1995 Bürgermeister von Mainz.
Bereits im vergangenen November hatte Herbert Heidel mit einem Schwächeanfall zu kämpfen, woraufhin sein Sohn Christian fluchtartig die Mitgliederversammlung des Klubs verlassen musste.
