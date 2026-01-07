Augsburg verkündet Rückkehr von Stürmer Gregoritsch

MIchael Gregoritsch stürmt wieder für den FC Augsburg. Der Österreicher, der kurz vor einem Wechsel zum FC Basel stand, kehrt leihweise zum Bundesligisten zurück.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Jetzt ist es fix: Michael Gregoritsch (31) trägt künftig wieder das Trikot des FC Augsburg. Der Bundesligist verkündet am Mittwochvormittag, dass der Österreicher dreieinhalb Jahre nach seinem Abgang zurückkehrt.

Der Stürmer kommt vom dänischen Klub Bröndby auf Leihbasis, danach besitzt der FCA eine Kaufoption. In den bisherigen 129 Spielen für die Augsburger hat Gregoritsch 31 Mal getroffen. «Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen», sagt Gregoritsch zu seinem Wechsel.

Rund um den Jahreswechsel hiess es, dass der Stürmer kurz vor einem Wechsel zum FC Basel stünde – kurz darauf folgte die überraschende Wende.

