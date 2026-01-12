DE
Sein Bruder ist schon dort
Christian Conteh wechselt zu Heidenheim

Der Tabellenvorletzte der Bundesliga erhält Verstärkung: Heidenheim holt Stürmer Christian Conteh aus der 2. Bundesliga und stattet ihn mit einem langfristigen Vertrag aus.
Stürmt bei Heidenheim erstmals in der Bundesliga: Christian Conteh.
Foto: IMAGO/regios24
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der FC Heidenheim rüstet für den Abstiegskampf auf: Der Tabellenvorletzte der Bundesliga sichert sich die Dienste von Christian Conteh, wie der Verein aus Baden-Württemberg in einer Mitteilung schreibt. Der Deutsche stösst von Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga zum Team von Frank Schmidt, wo er einen Vertrag bis im Sommer 2029 unterschreibt. Die Ablösesumme beträgt gemäss dem Portal «Transfermarkt» knapp 1,4 Millionen Franken.

Für den 26-jährigen Conteh ist Heidenheim nach mehreren Saisons und insgesamt 72 Spielen für verschiedene Vereine in der 2. Bundesliga die erste Station in der höchsten deutschen Spielklasse. Für Braunschweig hat er in der laufenden Saison in 18 Spielen wettbewerbsübergreifend fünf Tore erzielt. Bei seinem neuen Verein trifft er auf seinen um drei Jahre älteren Bruder Sirlord Conteh, welcher seit Sommer 2024 beim FCH unter Vertrag steht.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
16
51
44
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
16
14
33
3
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
16
10
29
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
16
6
29
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
16
0
26
8
SC Freiburg
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
13
Hamburger SV
Hamburger SV
16
-10
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
16
-12
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
FSV Mainz
16
-13
9
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
