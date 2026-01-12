Christian Conteh wechselt zu Heidenheim

Der Tabellenvorletzte der Bundesliga erhält Verstärkung: Heidenheim holt Stürmer Christian Conteh aus der 2. Bundesliga und stattet ihn mit einem langfristigen Vertrag aus.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der FC Heidenheim rüstet für den Abstiegskampf auf: Der Tabellenvorletzte der Bundesliga sichert sich die Dienste von Christian Conteh, wie der Verein aus Baden-Württemberg in einer Mitteilung schreibt. Der Deutsche stösst von Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga zum Team von Frank Schmidt, wo er einen Vertrag bis im Sommer 2029 unterschreibt. Die Ablösesumme beträgt gemäss dem Portal «Transfermarkt» knapp 1,4 Millionen Franken.

Für den 26-jährigen Conteh ist Heidenheim nach mehreren Saisons und insgesamt 72 Spielen für verschiedene Vereine in der 2. Bundesliga die erste Station in der höchsten deutschen Spielklasse. Für Braunschweig hat er in der laufenden Saison in 18 Spielen wettbewerbsübergreifend fünf Tore erzielt. Bei seinem neuen Verein trifft er auf seinen um drei Jahre älteren Bruder Sirlord Conteh, welcher seit Sommer 2024 beim FCH unter Vertrag steht.

