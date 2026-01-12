Christian Conteh wechselt zu Heidenheim

Der FC Heidenheim rüstet für den Abstiegskampf auf: Der Tabellenvorletzte der Bundesliga sichert sich die Dienste von Christian Conteh, wie der Verein aus Baden-Württemberg in einer Mitteilung schreibt. Der Deutsche stösst von Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga zum Team von Frank Schmidt, wo er einen Vertrag bis im Sommer 2029 unterschreibt. Die Ablösesumme beträgt gemäss dem Portal «Transfermarkt» knapp 1,4 Millionen Franken.
Für den 26-jährigen Conteh ist Heidenheim nach mehreren Saisons und insgesamt 72 Spielen für verschiedene Vereine in der 2. Bundesliga die erste Station in der höchsten deutschen Spielklasse. Für Braunschweig hat er in der laufenden Saison in 18 Spielen wettbewerbsübergreifend fünf Tore erzielt. Bei seinem neuen Verein trifft er auf seinen um drei Jahre älteren Bruder Sirlord Conteh, welcher seit Sommer 2024 beim FCH unter Vertrag steht.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
16
51
44
2
Borussia Dortmund
16
14
33
3
RB Leipzig
15
11
29
4
Bayer Leverkusen
16
10
29
5
VfB Stuttgart
16
6
29
6
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
16
0
26
8
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
15
-10
17
13
Hamburger SV
16
-10
16
14
VfL Wolfsburg
16
-12
15
15
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
16
-13
9