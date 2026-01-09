Aufgrund der Wetterverhältnisse wurde die Partie von St. Pauli gegen Leipzig vom Samstag abgesagt. Auch Werder Bremen und Union Berlin zittern noch um ihre Heimspiele.

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig fällt nach starkem Schneefall aus. Die für Samstag geplante Partie wurde wegen der extremen Witterungsbedingungen und Sicherheitsrisiken abgesagt, wie die Liga und die Klubs mitteilen. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Wie die deutsche «Bild» schreibt, liegt die Absage weniger an den Platzverhältnissen im Millerntor-Stadion an sich, sondern ist auf die Zufahrtswege zum Stadion zurückzuführen. Diese hätten kaum genügend vom Schnee befreit werden können. Dazu kommt die Gefahr von herunterfallendem Schnee und Eis vom Dach der Arena.

Gerade für den Norden und den Osten Deutschlands hat der Deutsche Wetterdienst in den letzten Tagen Unwetterwarnungen herausgegeben und bis Freitagabend heftige Schneefälle angekündigt. Davon könnten noch weitere Bundesliga-Vereine betroffen sein: Auch Werder Bremen (gegen Hoffenheim) und Union Berlin (gegen Mainz) tragen am Samstag in diesen Regionen ihre Heimspiele aus.