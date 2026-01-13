Darum gehts
- Spiel HSV gegen Leverkusen am Dienstag wegen Stadionsperre abgesagt
- Tauwasser unter Schnee führte zu Sicherheitsrisiko am Stadiondach
- DFL informierte zweieinhalb Stunden vor Anpfiff über Absage des Spiels
Das für Dienstagabend geplante Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen musste kurzfristig abgesagt werden.
Wie die Deutsche Fussballliga (DFL) rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff mitteilt, führten «wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs» dazu, das Spiel abzusagen. Das Volksparkstadion wurde kurzfristig als Spielstätte gesperrt.
Der HSV schreibt auf X, dass die Sicherheitsbedenken aufgrund des «extremen Tauwetters» zustande kamen: «Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfliessen konnte, und führte zu grossen Punktlasten.»
Die DFL werde schnellstmöglich über den Ersatztermin entscheiden und informieren.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
16
51
44
2
Borussia Dortmund
16
14
33
3
VfB Stuttgart
2:1
17
7
32
4
RB Leipzig
15
11
29
5
Bayer Leverkusen
16
10
29
6
TSG Hoffenheim
15
9
27
7
Eintracht Frankfurt
1:2
17
-1
26
8
SC Freiburg
16
0
23
9
Union Berlin
16
-3
22
10
Borussia Mönchengladbach
16
-2
19
11
1. FC Köln
16
-2
17
12
Werder Bremen
15
-10
17
13
Hamburger SV
16
-10
16
14
VfL Wolfsburg
16
-12
15
15
FC Augsburg
16
-15
14
16
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
16
-21
12
18
FSV Mainz
16
-13
9