Risiken bei Stadiondach
HSV-Heimspiel gegen Leverkusen Stunden vor Anpfiff abgesagt

Das Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen kann am Dienstagabend nicht stattfinden. Grund dafür sind wetterbedingte Risiken beim Stadiondach.
Publiziert: 18:13 Uhr
Im Volksparkstadion in Hamburg wird am Dienstagabend nicht gespielt.

Darum gehts

  • Spiel HSV gegen Leverkusen am Dienstag wegen Stadionsperre abgesagt
  • Tauwasser unter Schnee führte zu Sicherheitsrisiko am Stadiondach
  • DFL informierte zweieinhalb Stunden vor Anpfiff über Absage des Spiels
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Das für Dienstagabend geplante Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen musste kurzfristig abgesagt werden.

Wie die Deutsche Fussballliga (DFL) rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff mitteilt, führten «wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs» dazu, das Spiel abzusagen. Das Volksparkstadion wurde kurzfristig als Spielstätte gesperrt.

Der HSV schreibt auf X, dass die Sicherheitsbedenken aufgrund des «extremen Tauwetters» zustande kamen: «Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfliessen konnte, und führte zu grossen Punktlasten.»

Die DFL werde schnellstmöglich über den Ersatztermin entscheiden und informieren.

In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
Hamburger SV
Hamburger SV
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
