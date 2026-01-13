Das Spiel zwischen dem HSV und Bayer Leverkusen kann am Dienstagabend nicht stattfinden. Grund dafür sind wetterbedingte Risiken beim Stadiondach.

Darum gehts Spiel HSV gegen Leverkusen am Dienstag wegen Stadionsperre abgesagt

Tauwasser unter Schnee führte zu Sicherheitsrisiko am Stadiondach

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das für Dienstagabend geplante Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen musste kurzfristig abgesagt werden.

Wie die Deutsche Fussballliga (DFL) rund zweieinhalb Stunden vor Anpfiff mitteilt, führten «wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs» dazu, das Spiel abzusagen. Das Volksparkstadion wurde kurzfristig als Spielstätte gesperrt.

Der HSV schreibt auf X, dass die Sicherheitsbedenken aufgrund des «extremen Tauwetters» zustande kamen: «Unter dem Schnee auf der Dachmembran sammelte sich an einigen Stellen des Stadions Tauwasser, das nicht abfliessen konnte, und führte zu grossen Punktlasten.»

Die DFL werde schnellstmöglich über den Ersatztermin entscheiden und informieren.

