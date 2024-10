Mainz-Spieler Dominik Kohr bemerkt auf der Autobahn eine verletzte Frau und eilt ihr sofort zu Hilfe. Der Fussballer alarmiert die Polizei und rettet ihr so vermutlich das Leben.

Dominik Kohr wurde am Mittwochabend auf der Autobahn zum Helden.

Heldentat von Mainz-Profi Dominik Kohr (30) abseits des Rasens: Wie der Südwestrundfunk berichtet, ist dem Mittelfeldspieler am Mittwochabend auf der Autobahn eine Frau aufgefallen, die sich in einem Graben abzustützen schien. «Das kam mir komisch vor, deshalb bin ich nochmals an der Stelle vorbeigefahren. Und da habe ich die Frau nur noch liegen gesehen», erzählte Kohr dem TV-Sender.

Der Mainzer, auf dem Feld bekannt für seine ruppige Spielweise und zahlreiche gelbe Karten, fuhr bis zur nächsten Haltebucht und alarmierte die Polizei. Gemeinsam mit den Beamten eilte er zu der älteren Frau, die stark unterkühlt und bereits als vermisst gemeldet war.

«Da kriegt man Hühnerhaut»

Die Frau wurde ins Spital gebracht und soll jetzt in einem stabilen Zustand sein. «Da kriegt man schon Hühnerhaut, wenn man hört, dass es der Frau jetzt gut geht», sagte Kohr weiter.

In der Bundesliga wird der Verteidiger am kommenden Spieltag aufgrund seiner fünften Verwarnung im sechsten Spiel pausieren müssen. Doch die Tat vom Mittwochabend macht ihn schon jetzt zum Helden der Woche.

