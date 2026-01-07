Urs Fischers Mainz 05 verstärkt seinen Angriff mit Silas vom VfB Stuttgart. Der Kongolese verlässt den VfB nach über sechs Jahren.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Nachdem Mainz 05 bereits Phillip Tietz (28) von Augsburg holte, verpflichten die Rheinhessen jetzt einen weiteren Angreifer aus der Bundesliga. Vom VfB Stuttgart wechselt Silas (27) zum abstiegsbedrohten Klub. Dies vermeldet der Verein am Dienstag.

Wie deutsche Medien berichten, zahlt Mainz eine geringe Ablösesumme, die im Falle eines Klassenerhalts auf rund eine Million Euro ansteigen kann. Silas wechselte 2019 für acht Millionen Euro aus Frankreich zu Stuttgart und absolvierte für die Schwaben 132 Spiele, wobei er 35 Tore erzielen konnte.

Zuletzt spielte der Kongolese beim VfB aber keine Rolle mehr. Letzte Saison wurde er nach Serbien verliehen und in der laufenden Spielzeit blieb er noch ganz ohne Einsatz. In Mainz soll er dem Schweizer Trainer Urs Fischer (59) nun eine weitere Alternative in der Offensive bieten.

