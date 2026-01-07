DE
FR
Abonnieren

Nächster Neuzugang
Fischers Mainz holt Stürmer von Liga-Konkurrenten

Urs Fischers Mainz 05 verstärkt seinen Angriff mit Silas vom VfB Stuttgart. Der Kongolese verlässt den VfB nach über sechs Jahren.
Publiziert: 11:53 Uhr
Kommentieren
Silas wechselt von Stuttgart zu Mainz.
Foto: IMAGO/eu-images
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Nachdem Mainz 05 bereits Phillip Tietz (28) von Augsburg holte, verpflichten die Rheinhessen jetzt einen weiteren Angreifer aus der Bundesliga. Vom VfB Stuttgart wechselt Silas (27) zum abstiegsbedrohten Klub. Dies vermeldet der Verein am Dienstag.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Wie deutsche Medien berichten, zahlt Mainz eine geringe Ablösesumme, die im Falle eines Klassenerhalts auf rund eine Million Euro ansteigen kann. Silas wechselte 2019 für acht Millionen Euro aus Frankreich zu Stuttgart und absolvierte für die Schwaben 132 Spiele, wobei er 35 Tore erzielen konnte.

Zuletzt spielte der Kongolese beim VfB aber keine Rolle mehr. Letzte Saison wurde er nach Serbien verliehen und in der laufenden Spielzeit blieb er noch ganz ohne Einsatz. In Mainz soll er dem Schweizer Trainer Urs Fischer (59) nun eine weitere Alternative in der Offensive bieten.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        VfB Stuttgart
        VfB Stuttgart
        FSV Mainz 05
        FSV Mainz 05
        Bundesliga
        Bundesliga