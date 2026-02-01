DE
FR
Abonnieren

Nach zehn Spielen ohne Sieg
Bremen trennt sich von Trainer Steffen

Trainerentlassung in der Bundesliga. Horst Steffen steht per sofort nicht mehr an der Seitenlinie von Werder Bremen.
Publiziert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/2
Ist nicht länger Bremen-Trainer: Horst Steffen.
Foto: imago/Nordphoto
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Keine 24 Stunden nach dem 1:1 gegen Möchengladbach ist die Zeit von Trainer Horst Steffen (56) bei Werder Bremen abgelaufen. Nach intensiven Gesprächen haben die Klubverantwortlichen entschieden, «Cheftrainer Horst Steffen mit sofortiger Wirkung freizustellen», schreibt der Bundesliga-Klub am Sonntagmorgen auf seiner Homepage.

Mit dem Unentschieden gegen Mönchengladbach hat Bremen in der Liga zum zehnten Mal in Serie einen Sieg verpasst. In der Tabelle liegen die Norddeutschen nur auf Platz 15 – einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

«Es war eine schwere Entscheidung», wird Geschäftsführer Clemens Fritz (45) zitiert. «Aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird.»

Steffen hat den Trainerposten bei Bremen erst im Sommer übernommen. In 20 Partien gabs unter ihm neben neun Niederlagen und sieben Unentschieden nur vier Siege. Wer sein Nachfolger wird, ist offen. Vorerst übernehmen die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte (29) und Christian Gross (36) die Mannschaft interimistisch.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
Werder Bremen
Werder Bremen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        Werder Bremen
        Werder Bremen