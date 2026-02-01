Bremen trennt sich von Trainer Steffen

Trainerentlassung in der Bundesliga. Horst Steffen steht per sofort nicht mehr an der Seitenlinie von Werder Bremen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Keine 24 Stunden nach dem 1:1 gegen Möchengladbach ist die Zeit von Trainer Horst Steffen (56) bei Werder Bremen abgelaufen. Nach intensiven Gesprächen haben die Klubverantwortlichen entschieden, «Cheftrainer Horst Steffen mit sofortiger Wirkung freizustellen», schreibt der Bundesliga-Klub am Sonntagmorgen auf seiner Homepage.

Mit dem Unentschieden gegen Mönchengladbach hat Bremen in der Liga zum zehnten Mal in Serie einen Sieg verpasst. In der Tabelle liegen die Norddeutschen nur auf Platz 15 – einen Zähler vor dem Relegationsplatz.

«Es war eine schwere Entscheidung», wird Geschäftsführer Clemens Fritz (45) zitiert. «Aber wir haben nicht mehr die Überzeugung, dass Horst den Turnaround nach dieser langen Serie ohne Sieg gemeinsam mit der Mannschaft schaffen wird.»

Steffen hat den Trainerposten bei Bremen erst im Sommer übernommen. In 20 Partien gabs unter ihm neben neun Niederlagen und sieben Unentschieden nur vier Siege. Wer sein Nachfolger wird, ist offen. Vorerst übernehmen die bisherigen Co-Trainer Raphael Duarte (29) und Christian Gross (36) die Mannschaft interimistisch.

