Leipzig gibt langjährigen Leistungsträger an Ligue-1-Klub ab

Seit Anfang Mai hat Amadou Haidara (27) keine Partie mehr für RB Leipzig bestritten. Einerseits aufgrund von Verletzungen, andererseits spielte er unter Trainer Ole Werner (37) auch keine Rolle mehr. Deshalb trennen sich nun die Wege.
Der malische Nationalspieler wechselt per sofort zu RC Lens in die Ligue 1. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2029, die Ablöse wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.
Für die Bullen hat der Mittelfeldspieler in sieben Jahren 222 Spiele absolviert, 15 Tore geschossen und 13 weitere vorbereitet. 2022 und 2023 gewann er mit dem Bundesligisten den DFB-Pokal.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!