Leipzig gibt langjährigen Leistungsträger an Ligue-1-Klub ab

Amadou Haidara verlässt RB Leipzig und schliesst sich RC Lens an. Der Malier kickte seit 2019 beim Bundesliga-Klub.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Seit Anfang Mai hat Amadou Haidara (27) keine Partie mehr für RB Leipzig bestritten. Einerseits aufgrund von Verletzungen, andererseits spielte er unter Trainer Ole Werner (37) auch keine Rolle mehr. Deshalb trennen sich nun die Wege.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der malische Nationalspieler wechselt per sofort zu RC Lens in die Ligue 1. Dort unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2029, die Ablöse wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.

Für die Bullen hat der Mittelfeldspieler in sieben Jahren 222 Spiele absolviert, 15 Tore geschossen und 13 weitere vorbereitet. 2022 und 2023 gewann er mit dem Bundesligisten den DFB-Pokal.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen