Goalie ist krank
Kobel hat das BVB-Trainingslager vorzeitig verlassen

Gregor Kobel reist nicht gemeinsam mit seinen Dortmund-Teamkollegen zurück nach Deutschland. Weil er krank ist, hat er die Rückreise vorzeitig angetreten.
Publiziert: 21:00 Uhr
|
Aktualisiert: 21:03 Uhr
Ist nicht fit: Gregor Kobel.
Foto: imago/Kirchner-Media
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel hat das Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella krankheitsbedingt einen Tag früher verlassen als seine Teamkollegen.

Der 28-Jährige ist dementsprechend fraglich für den Start in den zweiten Saisonteil der Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr) bei der Eintracht Frankfurt.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
15
44
41
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
15
14
32
3
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
15
13
29
4
RB Leipzig
RB Leipzig
15
11
29
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
15
9
27
6
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15
3
26
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
15
0
25
8
Union Berlin
Union Berlin
15
-3
21
9
SC Freiburg
SC Freiburg
15
-1
20
10
Werder Bremen
Werder Bremen
15
-10
17
11
1. FC Köln
1. FC Köln
15
-2
16
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
15
-6
16
13
Hamburger SV
Hamburger SV
15
-9
16
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15
-5
15
15
FC Augsburg
FC Augsburg
15
-11
14
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
15
-13
12
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
15
-21
11
18
FSV Mainz
FSV Mainz
15
-13
8
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
