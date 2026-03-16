DE
FR
Abonnieren

Für Rekordsumme
Elvedi-Teamkollege wechselt innerhalb der Bundesliga

Nur noch bis zum Ende dieser Saison streift sich Rocco Reitz das Trikot von Borussia Mönchengladbach über. Im Sommer zieht es den 23-jährigen Deutschen zu RB Leipzig.
Publiziert: 16:59 Uhr
Kommentieren
Rocco Reitz verlässt am Ende der Saison Borussia Mönchengladbach und wechselt zu RB Leipzig.
Foto: IMAGO/Sven Simon
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

«Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen», sagt Rocco Reitz. Sein Wechsel von Borussia Mönchengladbach, dem Team des Schweizer Nati-Verteidigers Nico Elvedi, zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig ist nun offiziell. Bei den Roten Bullen hat der 23-jährige Deutsche einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. 

Borussias Head of Sports, Rouven Schröder, erklärt: «Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte.» Das dürften rund 20 Millionen Euro sein. Als Siebenjähriger schloss sich Reitz dem Nachwuchs der Fohlen an. Abgesehen von zwei Leihengagements in Belgien gabs für ihn immer nur Gladbach. Für die erste Mannschaft absolvierte der Mittelfeldspieler bislang 96 Einsätze (8 Tore). 

«Rocco Reitz war unser absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld», zeigt sich Marcel Schäfer, Leipzigs Geschäftsführer Sport, hocherfreut über den abgeschlossenen Deal. «Wir erhalten einen absolut vielseitigen Spieler, der als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive eine zentrale Rolle bei uns einnehmen und uns verstärken wird.» 

Speziell wird für Reitz der 11. April werden. Dann kommt es zum Bundesliga-Match zwischen Leipzig und Gladbach.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
26
29
58
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
26
20
50
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
26
17
50
5
RB Leipzig
RB Leipzig
26
13
47
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
SC Freiburg
26
-6
34
9
Union Berlin
Union Berlin
26
-11
31
10
FC Augsburg
FC Augsburg
26
-14
31
11
Hamburger SV
Hamburger SV
26
-8
30
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
FSV Mainz
FSV Mainz
26
-10
27
14
1. FC Köln
1. FC Köln
26
-9
25
15
Werder Bremen
Werder Bremen
26
-18
25
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig
RB Leipzig
Bundesliga
Bundesliga
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        Bundesliga
        Bundesliga