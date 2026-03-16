Elvedi-Teamkollege wechselt innerhalb der Bundesliga

Nur noch bis zum Ende dieser Saison streift sich Rocco Reitz das Trikot von Borussia Mönchengladbach über. Im Sommer zieht es den 23-jährigen Deutschen zu RB Leipzig.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

«Natürlich kann ich verstehen, dass der eine oder andere meinen Entschluss, den Verein zu verlassen, nicht nachvollziehen kann. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen», sagt Rocco Reitz. Sein Wechsel von Borussia Mönchengladbach, dem Team des Schweizer Nati-Verteidigers Nico Elvedi, zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig ist nun offiziell. Bei den Roten Bullen hat der 23-jährige Deutsche einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Borussias Head of Sports, Rouven Schröder, erklärt: «Die Ablösesumme, die wir für Rocco erhalten werden, ist die höchste, die Borussia je für einen selbst ausgebildeten Spieler generieren konnte.» Das dürften rund 20 Millionen Euro sein. Als Siebenjähriger schloss sich Reitz dem Nachwuchs der Fohlen an. Abgesehen von zwei Leihengagements in Belgien gabs für ihn immer nur Gladbach. Für die erste Mannschaft absolvierte der Mittelfeldspieler bislang 96 Einsätze (8 Tore).

«Rocco Reitz war unser absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld», zeigt sich Marcel Schäfer, Leipzigs Geschäftsführer Sport, hocherfreut über den abgeschlossenen Deal. «Wir erhalten einen absolut vielseitigen Spieler, der als Bindeglied zwischen Defensive und Offensive eine zentrale Rolle bei uns einnehmen und uns verstärken wird.»

Speziell wird für Reitz der 11. April werden. Dann kommt es zum Bundesliga-Match zwischen Leipzig und Gladbach.

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