BVB holt Brasilien-Talent für nächste Saison

Borussia Dortmund hat bereits den ersten Sommer-Neuzugang eingetütet: Kaua Prates (17) kommt vom brasilianischen Klub Cruzeiro und wird den BVB ab er kommenden Saison verstärken. Das vermeldet Transferexperte Fabrizio Romano, eine offizielle Mitteilung steht noch aus.
Der Linksverteidiger weilt jedoch bereits in Dortmund und absolviert dort am Dienstag den Medizincheck. Romano zufolge soll der Brasilianer rund sieben Millionen Euro kosten, fünf Millionen könnten als Boni noch obendrauf kommen.
