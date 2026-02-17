DE
Erster Sommer-Neuzugang
BVB holt Brasilien-Talent für nächste Saison

Das 17-jährige Abwehrtalent Kaua Prates schliesst sich im Sommer Borussia Dortmund an. Der Brasilianer kommt von Cruzeiro und kostet rund sieben Millionen Euro.
Publiziert: vor 29 Minuten
Spielt ab der kommenden Saison für Borussia Dormtund: Kaua Prates (r.).
Foto: AFP
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Borussia Dortmund hat bereits den ersten Sommer-Neuzugang eingetütet: Kaua Prates (17) kommt vom brasilianischen Klub Cruzeiro und wird den BVB ab er kommenden Saison verstärken. Das vermeldet Transferexperte Fabrizio Romano, eine offizielle Mitteilung steht noch aus.

Der Linksverteidiger weilt jedoch bereits in Dortmund und absolviert dort am Dienstag den Medizincheck. Romano zufolge soll der Brasilianer rund sieben Millionen Euro kosten, fünf Millionen könnten als Boni noch obendrauf kommen.

