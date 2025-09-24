DE
«Du kannst keine Kuh trinken»
Bundesliga-Profi verwirrt mit dubiosen Instagram-Beiträgen

Victor Boniface sorgt für Verwirrung. Nicht auf dem Rasen, sondern online. Der Bundesliga-Profi setzt seltsame Posts auf Social Media ab. Und muss nun bei seinen Klubbossen antanzen.
Publiziert: 13:49 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Victor Boniface sorgt für Wirbel.
Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Darum gehts

  • Victor Boniface setzt verwirrende Postings auf Social Media ab
  • Dazu geäussert hat sich der Bremen-Profi bisher nicht
  • Nun muss er zur Klärung der Angelegenheit bei den Klubbossen antanzen
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

«Das Leben ist wie ein Schuh, du kannst keine Kuh trinken, weil die Erde eine Karotte ist.» Wenn du jetzt nur Bahnhof verstanden hast, geht es dir wie wohl so ziemlich allen Followern des Fussballers Victor Boniface. Was der 24-Jährige damit sagen will, weiss – wenn überhaupt – nur er selber. Aber es ist nicht der einzige kryptische Post, den er in den letzten Tagen auf Social Media abgesetzt hat.

Ein weiteres Beispiel gefällig? Bitteschön: «Wenn du deinen Körper missachtest und dein Geld für zu viele Frauen verschwendest, wirst du im Leben nichts erreichen. Ich weiss nicht, wann ihr endlich klug werdet. Such dir ein oder zwei Frauen und komm zur Ruhe. Höchstens drei Frauen, oder wenn du viel durchmachst, sind vier auch okay.»

Mit dieser Aussage sorgt Boniface ebenfalls für Verwirrung. Nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei den Verantwortlichen seines neuen Klubs Werder Bremen. Anfang September wechselte der Nigerianer innerhalb der Bundesliga. Auf Leihbasis ging es von Bayer Leverkusen nach Bremen.

Seinen neuen Bossen wäre es wohl lieber, der Stürmer würde auf dem Platz für Wirbel sorgen anstatt daneben. Zu den skurrilen Nachrichten auf Social Media wollten sich weder der Spieler noch die Klubverantwortlichen äussern. Wie die deutsche «Bild» weiter berichtet, sieht man aber dennoch Handlungsbedarf. Die Sache soll intern geklärt werden. Dafür wurde Boniface zu einem Gespräch gebeten, bei dem die ganze Angelegenheit aufgearbeitet werden soll.

Danach sollte er seinen Fokus wieder voll aufs Sportliche richten. Denn am Freitagabend wartet keine leichte Aufgabe auf ihn und Bremen. Das Auswärtsspiel bei Meister Bayern München (20.30 Uhr) steht an.

