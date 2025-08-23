VAR-Eingriff bei Bayern-Spiel war irregulär

Das Tor der Leipziger zum zwischenzeitlichen 1:4 gegen die Bayern hätte der VAR nicht zurücknehmen dürfen. Das gibt der DFB einen Tag danach zu.

Seit fünf Jahren in der Bundesliga: Florian Badstübner.

Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) hat einen Fehler in der Anwendung des VAR beim Bundesliga-Auftakt zwischen Bayern München und RB Leipzig eingeräumt. Der Eingriff des Videobeweises im Anschluss an den Treffer von Leipzigs Antonio Nusa zum vermeintlichen 1:4 in der 66. Minute war demnach irregulär, auch wenn die schlussendlich getroffene Entscheidung, das Tor zurückzunehmen, richtig gewesen sei.

Dem «Kicker» erklärte Alex Feuerherdt, Leiter Kommunikation und Medienarbeit der DFB Schiri GmbH: «Dass Lukeba, statt den Freistoss korrekt auszuführen, einfach mit dem Ball losgedribbelt ist, hat leider keiner der Unparteiischen auf dem Feld wahrgenommen. Die anschliessende Torerzielung ist vom VAR gecheckt worden, aber die Art der Ausführung eines Freistosses im Vorfeld eines Tores zu überprüfen, gehört streng genommen nicht zu seinen Aufgaben.»

Kimmich hats gesehen

Innenverteidiger Castello Lukeba hatte einen Freistoss in der eigenen Hälfte nicht regelkonform mit einem Kontakt ausgeführt. In einer mehrminütigen Unterbrechung wies Videoschiedsrichter Tobias Welz seinen Kollegen Florian Badstübner darauf hin. Das hatte Bayern-Captain Joshua Kimmich bereits zuvor vehement getan und dafür die Gelbe Karte gesehen.

«Aufgrund der ungewöhnlich heftigen Proteste der Bayern sah sich der Schiedsrichter dennoch veranlasst, diesbezüglich beim VAR nachzufragen. Der VAR hat sich daraufhin im Sinne des Fussballs ausnahmsweise zu einem kurzen Hinweis auf die irreguläre Freistossausführung entschlossen, weil es niemand verstanden hätte, wenn dieses Tor gezählt hätte», erklärte Feuerherdt: «Am Ende stand die richtige Entscheidung, das Tor nicht zu geben, aber der Anspruch muss es sein, eine solche Situation – so kurios und selten sie auch ist – auf dem Feld korrekt zu lösen.»