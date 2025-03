Historische Heimschwäche in der Bundesliga

Die Bundesliga erlebt in ihrer 62. Saison ein Novum: Noch nie schnitten die Heimteams an zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen so mies ab.

Die Bundesliga spielt verrückt: Mit den Bayern, Leverkusen und Frankfurt kassieren die Top 3 am letzten Wochenende eine Niederlage, und zwar alle auf dem eigenen Platz.

Generell wird die Liga von einer historischen Heimschwäche erfasst. Keines der neun Heimteams fährt am 25. Spieltag einen Dreier ein. Vor einer Woche war von einem Heimvorteil noch weniger zu sehen, als die Auswärtsteams in neun Spielen zu acht Siegen und einem Remis kamen.

Erstmals verstreichen damit zwei Spieltage hintereinander oder einen Heimsieg. Das gabs seit der Liga-Gründung 1962 noch nie. Die Kicker-Statistiker zählen bis jetzt insgesamt elf Runde ohne Heimsieg, aber halt noch nie zwei hintereinander.

Wird die Auswärtsserie am nächsten Wochenende fortgesetzt? Bei Union Berlin gegen die Bayern oder Leverkusen in Stuttgart spricht die Papierform schon einmal nicht für einen Heimsieg. Aber was zählt schon die Papierform in einer so verrückten Liga.

