Niklas Süle wird dem BVB monatelang fehlen.

AFP Agence France Presse

Borussia Dortmund muss monatelang auf Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger hat erneut eine «schwere Verletzung» der rechten Syndesmose erlitten, wie Trainer Nuri Sahin vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr) bestätigte.

«Das ist komplett unglücklich, zweimal dieselbe Stelle, es ist die gleiche Verletzung», sagte Sahin. «Das ist sehr, sehr bitter, weil wir ihn gerade sehr gebraucht haben. Das kann man leider nicht ändern.» Süle war schon Mitte Oktober länger ausgefallen.

Besonders in der Abwehr wird es beim BVB damit eng, da auch Innenverteidiger Waldemar Anton weiterhin ausfällt. Zudem werden gegen Barcelona Julian Brandt, Karim Adeyemi, Filippo Mane und wahrscheinlich auch Maximilian Beier fehlen. In der Innenverteidigung wird wohl Kapitän Emre Can an der Seite von Nico Schlotterbeck aushelfen.

