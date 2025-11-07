DE
Bundesliga: Werder Bremen - VfL Wolfsburg (07.11.2025)
Werder Bremen
20:30
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
Ab 20:30 Uhr
Vs
VfL Wolfsburg
Bundesliga
Werder Bremen - VfL Wolfsburg
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
9
29
27
2
RB Leipzig
9
9
22
3
Borussia Dortmund
9
9
20
4
VfB Stuttgart
9
4
18
5
Bayer Leverkusen
9
4
17
6
TSG Hoffenheim
9
3
16
7
1. FC Köln
9
4
14
8
Eintracht Frankfurt
9
3
14
9
Werder Bremen
9
-4
12
10
Union Berlin
9
-4
11
11
SC Freiburg
9
-2
10
12
VfL Wolfsburg
9
-5
8
13
Hamburger SV
9
-7
8
14
FC Augsburg
9
-9
7
15
FC St. Pauli
9
-10
7
16
Borussia Mönchengladbach
9
-8
6
17
FSV Mainz
9
-7
5
18
1. FC Heidenheim 1846
9
-9
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
07. November 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Bremen, Deutschland
Weserstadion
Kapazität
42’100
