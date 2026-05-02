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FC Augsburg
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Schmid 64'
Kade. Anton 24', 45'+3
Jakic 69'

Bundesliga
Werder Bremen - FC Augsburg

02.05.2026, 17:25 Uhr

90. Minute (+4)

Njinmah kann auf der rechten Seite im Sechzehner auf die Grundlinie geschickt werden. Der Rückpass ins Zentrum soll auf Grüll kommen, doch zuvor grätschen zwei Verteidiger gemeinsam die Kugel aus der Gefahrenzone.

02.05.2026, 17:23 Uhr

90. Minute (+3)

Die Gäste können mit Ballbesitz etwas Zeit von der Uhr nehmen. Somit dürfte dem Auswärtsdreier so langsam nichts mehr im Wege stehen.

02.05.2026, 17:22 Uhr

90. Minute (+1)

Fünf Minuten sollen nachgespielt werden.

02.05.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

02.05.2026, 17:21 Uhr

90. Minute

Grüll trifft die Latte! Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Der Eingewechselte drückt aus leicht rechtsversetzten 18 Metern einfach mal ab und trifft mit dem Gewaltschuss rechts oben die Latte. Dahmen wäre gegen diesen sehenswerten Treffer wohl machtlos gewesen.

02.05.2026, 17:20 Uhr

89. Minute

Gegen die in der Defensive sehr konzentriert agierenden Augsburger scheint für Werder nicht mehr viel zu gehen. Die Zeit rennt gnadenlos weg und auch an Nachspielzeit wird es nicht viel draufgeben.

02.05.2026, 17:18 Uhr

87. Minute

Njinmah und Schmid kombinieren sich auf Rechtsaussen mit einem Doppelpass nach vorne, ehe Schmids Hackenrückgabe aber von einem Gegenspieler abgefangen werden kann.

02.05.2026, 17:16 Uhr

86. Minute

Im Gegenzug zieht Mbangula von rechts leicht ins Zentrum, ehe der Schlenzer mit dem linken Fuss kommt. Deutlich verfehlt die Kugel allerdings das linke Toreck. So rennt Bremen die Zeit davon.

02.05.2026, 17:16 Uhr

85. Minute

Kade lässt die Entscheidung liegen! Jakić kann auf Linksaussen Meter machen und vor dem Strafraum querlegen für den Doppelpacker, der rechts aus 13 Metern nur die Bande hinter dem Tor trifft.

02.05.2026, 17:15 Uhr

84. Minute

Grüll kann rechts am Strafraum des FCA angespielt werden. Doch auch er findet mit seiner Hereingabe in den Rückraum nur Wolf, der für die Gäste klären kann.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Daniel
Siebert
Deutschland
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Bremen, Deutschland
Weserstadion
Kapazität
42'100
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