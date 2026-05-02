Njinmah kann auf der rechten Seite im Sechzehner auf die Grundlinie geschickt werden. Der Rückpass ins Zentrum soll auf Grüll kommen, doch zuvor grätschen zwei Verteidiger gemeinsam die Kugel aus der Gefahrenzone.
Die Gäste können mit Ballbesitz etwas Zeit von der Uhr nehmen. Somit dürfte dem Auswärtsdreier so langsam nichts mehr im Wege stehen.
Fünf Minuten sollen nachgespielt werden.
Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.
Grüll trifft die Latte! Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Der Eingewechselte drückt aus leicht rechtsversetzten 18 Metern einfach mal ab und trifft mit dem Gewaltschuss rechts oben die Latte. Dahmen wäre gegen diesen sehenswerten Treffer wohl machtlos gewesen.
Gegen die in der Defensive sehr konzentriert agierenden Augsburger scheint für Werder nicht mehr viel zu gehen. Die Zeit rennt gnadenlos weg und auch an Nachspielzeit wird es nicht viel draufgeben.
Njinmah und Schmid kombinieren sich auf Rechtsaussen mit einem Doppelpass nach vorne, ehe Schmids Hackenrückgabe aber von einem Gegenspieler abgefangen werden kann.
Im Gegenzug zieht Mbangula von rechts leicht ins Zentrum, ehe der Schlenzer mit dem linken Fuss kommt. Deutlich verfehlt die Kugel allerdings das linke Toreck. So rennt Bremen die Zeit davon.
Kade lässt die Entscheidung liegen! Jakić kann auf Linksaussen Meter machen und vor dem Strafraum querlegen für den Doppelpacker, der rechts aus 13 Metern nur die Bande hinter dem Tor trifft.
Grüll kann rechts am Strafraum des FCA angespielt werden. Doch auch er findet mit seiner Hereingabe in den Rückraum nur Wolf, der für die Gäste klären kann.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23