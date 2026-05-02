90. Minute

Grüll trifft die Latte! Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Der Eingewechselte drückt aus leicht rechtsversetzten 18 Metern einfach mal ab und trifft mit dem Gewaltschuss rechts oben die Latte. Dahmen wäre gegen diesen sehenswerten Treffer wohl machtlos gewesen.