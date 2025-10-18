DE
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
15:30
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
Ab 15:30 Uhr
Vs
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
6
22
18
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
6
8
14
3
RB Leipzig
RB Leipzig
6
0
13
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
2
12
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
6
4
11
6
1. FC Köln
1. FC Köln
6
2
10
7
Union Berlin
Union Berlin
7
-3
10
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
1
9
9
SC Freiburg
SC Freiburg
6
0
8
10
Hamburger SV
Hamburger SV
6
-2
8
11
FC St. Pauli
FC St. Pauli
6
-1
7
12
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
6
-3
7
13
Werder Bremen
Werder Bremen
6
-5
7
14
FC Augsburg
FC Augsburg
6
-2
6
15
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
6
-2
5
16
FSV Mainz
FSV Mainz
6
-5
4
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
6
-7
3
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
7
-9
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Samstag
18. Oktober 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Wolfsburg, Deutschland
Volkswagen Arena
Kapazität
30’000
