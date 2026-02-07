Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
20
22
45
3
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
VfB Stuttgart
20
11
39
5
RB Leipzig
20
11
36
6
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
Eintracht Frankfurt
21
-5
28
8
SC Freiburg
20
-2
27
9
Union Berlin
21
-8
25
10
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
20
-26
13