VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
15:30
SC Freiburg
SC Freiburg
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Ab 15:30 Uhr
Vs
SC Freiburg
SC Freiburg
Bundesliga
VfB Stuttgart - SC Freiburg

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
20
56
51
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
19
21
42
3
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
20
20
42
4
RB Leipzig
RB Leipzig
20
11
36
5
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
19
10
36
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
19
12
35
7
SC Freiburg
SC Freiburg
19
-1
27
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
20
-5
27
9
Union Berlin
Union Berlin
20
-8
24
10
1. FC Köln
1. FC Köln
20
-3
23
11
FC Augsburg
FC Augsburg
20
-13
22
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
20
-9
21
13
Hamburger SV
Hamburger SV
19
-10
19
14
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
20
-14
19
15
Werder Bremen
Werder Bremen
20
-16
19
16
FSV Mainz
FSV Mainz
20
-10
18
17
FC St. Pauli
FC St. Pauli
20
-16
14
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
19
-25
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Florian
Badstubner
Deutschland
Anstoss
Sonntag
01. Februar 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60’058
