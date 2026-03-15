Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
26
68
67
2
Borussia Dortmund
26
29
58
3
TSG Hoffenheim
26
20
50
4
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
26
16
45
7
Eintracht Frankfurt
26
0
38
8
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
26
-14
31
10
Hamburger SV
26
-8
30
11
Union Berlin
25
-12
28
12
Borussia Mönchengladbach
26
-13
28
13
1. FC Köln
26
-9
25
14
Werder Bremen
25
-16
25
15
FSV Mainz
25
-12
24
16
FC St. Pauli
26
-19
24
17
VfL Wolfsburg
26
-21
21
18
1. FC Heidenheim 1846
26
-34
14