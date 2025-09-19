DE
Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: VfB Stuttgart - FC St. Pauli (19.09.2025)
VfB Stuttgart
20:30
FC St. Pauli
VfB Stuttgart
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC St. Pauli
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
VfB Stuttgart - FC St. Pauli
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
3
12
9
2
Borussia Dortmund
3
5
7
3
1. FC Köln
3
4
7
4
FC St. Pauli
3
3
7
5
Eintracht Frankfurt
3
3
6
6
TSG Hoffenheim
3
1
6
7
RB Leipzig
3
-3
6
8
VfL Wolfsburg
3
2
5
9
Werder Bremen
3
1
4
10
Bayer Leverkusen
3
1
4
11
FC Augsburg
3
0
3
12
VfB Stuttgart
3
-2
3
13
SC Freiburg
3
-3
3
14
Union Berlin
3
-4
3
15
FSV Mainz
3
-2
1
16
Borussia Mönchengladbach
3
-5
1
17
Hamburger SV
3
-7
1
18
1. FC Heidenheim 1846
3
-6
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Sascha
Stegemann
Deutschland
Anstoss
Freitag
19. September 2025 um 20:30 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60’449
