Home
Sport
Fussball
International
1. Bundesliga
Bundesliga: VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1846 (05.10.2025)
VfB Stuttgart
15:30
1. FC Heidenheim 1846
VfB Stuttgart
Ab 15:30 Uhr
Vs
1. FC Heidenheim 1846
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
Infos
Bundesliga
VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1846
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
6
22
18
2
Borussia Dortmund
6
8
14
3
RB Leipzig
6
0
13
4
Bayer Leverkusen
6
4
11
5
1. FC Köln
6
2
10
6
Eintracht Frankfurt
6
1
9
7
VfB Stuttgart
5
1
9
8
SC Freiburg
5
0
7
9
FC St. Pauli
6
-1
7
10
TSG Hoffenheim
6
-3
7
11
Werder Bremen
6
-5
7
12
Union Berlin
6
-5
7
13
FC Augsburg
6
-2
6
14
VfL Wolfsburg
6
-2
5
15
Hamburger SV
5
-6
5
16
FSV Mainz
5
-1
4
17
1. FC Heidenheim 1846
5
-6
3
18
Borussia Mönchengladbach
5
-7
2
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Sonntag
05. Oktober 2025 um 15:30 Uhr
Stadion
Stuttgart, Deutschland
MHP-Arena
Kapazität
60’449
