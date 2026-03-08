Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
25
68
66
2
Borussia Dortmund
25
27
55
3
TSG Hoffenheim
25
20
49
4
VfB Stuttgart
25
16
47
5
RB Leipzig
25
14
47
6
Bayer Leverkusen
25
16
44
7
Eintracht Frankfurt
24
-1
34
8
SC Freiburg
25
-5
34
9
FC Augsburg
25
-12
31
10
Hamburger SV
25
-8
29
11
Union Berlin
24
-9
28
12
Borussia Mönchengladbach
25
-15
25
13
1. FC Köln
25
-9
24
14
FSV Mainz
25
-12
24
15
FC St. Pauli
24
-17
23
16
Werder Bremen
24
-19
22
17
VfL Wolfsburg
25
-21
20
18
1. FC Heidenheim 1846
25
-33
14