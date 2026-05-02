Union-Trainerin Eta holt ersten Punkt in der Bundesliga

Im Kellerduell an der alten Försterei liefern sich Union Berlin und der 1. FC Köln ein packendes Duell – am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend, die Nervosität auf dem Platz spürbar: Sowohl Union als auch Köln wollen mit einem Sieg einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.
Die erste Halbzeit verläuft lange zäh, beide Mannschaften sind vor allem darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Union hat zunächst die besten Chancen, nutzt aber ein Missgeschick von Köln-Goalie Schwäbe nicht aus.
Dann schlagen die Gäste aus dem Nichts eiskalt zu: Bülter erzielt mit einem traumhaften Distanzschuss das 0:1 (33.). Kurz nach der Pause ist es der starke El Mala, der nach Flanke von Lund zum 0:2 einschiebt (61.). Union wirkt geschockt, Köln verteidigt clever und ist jederzeit mit Kontern gefährlich.
Union dreht spät auf
Doch die Hoffnung der Berliner lebt wieder auf, als Rothe nach einer Ecke per Kopf auf 1:2 verkürzt (73.). Jetzt ist die alte Försterei wieder am Beben.
Union wirft alles nach vorne – und tatsächlich gelingt dem eingewechselten Burcu in der 89. Minute ein wuchtiger Schuss von der Strafraumkante zum 2:2-Ausgleich.
Es ist der erste Punktgewinn für Union-Trainerin Marie-Louise Eta, die erste Frau an der Seitenlinie eines Bundesligisten, im dritten Spiel. Der eine Punkt reicht beiden Teams noch nicht, um sich definitiv aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
32
81
83
2
Borussia Dortmund
32
33
67
3
RB Leipzig
32
21
62
4
Bayer Leverkusen
32
23
58
5
VfB Stuttgart
32
20
58
6
TSG Hoffenheim
32
16
58
7
SC Freiburg
32
-8
44
8
Eintracht Frankfurt
32
-3
43
9
FC Augsburg
32
-14
40
10
FSV Mainz
32
-9
37
11
Borussia Mönchengladbach
32
-13
35
12
Hamburger SV
32
-15
34
13
Union Berlin
32
-20
33
14
1. FC Köln
32
-8
32
15
Werder Bremen
32
-20
32
16
VfL Wolfsburg
32
-25
26
17
FC St. Pauli
32
-28
26
18
1. FC Heidenheim 1846
32
-31
23