Union-Trainerin Eta holt ersten Punkt in der Bundesliga

Union Berlin und der 1. FC Köln trennen sich in einem dramatischen Abstiegskampf-Duell an der alten Försterei 2:2. Marie-Louise Eta holt ihren ersten Punkt in der Bundesliga.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im Kellerduell an der alten Försterei liefern sich Union Berlin und der 1. FC Köln ein packendes Duell – am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend, die Nervosität auf dem Platz spürbar: Sowohl Union als auch Köln wollen mit einem Sieg einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Die erste Halbzeit verläuft lange zäh, beide Mannschaften sind vor allem darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Union hat zunächst die besten Chancen, nutzt aber ein Missgeschick von Köln-Goalie Schwäbe nicht aus.

Dann schlagen die Gäste aus dem Nichts eiskalt zu: Bülter erzielt mit einem traumhaften Distanzschuss das 0:1 (33.). Kurz nach der Pause ist es der starke El Mala, der nach Flanke von Lund zum 0:2 einschiebt (61.). Union wirkt geschockt, Köln verteidigt clever und ist jederzeit mit Kontern gefährlich.

Union dreht spät auf

Doch die Hoffnung der Berliner lebt wieder auf, als Rothe nach einer Ecke per Kopf auf 1:2 verkürzt (73.). Jetzt ist die alte Försterei wieder am Beben.

Union wirft alles nach vorne – und tatsächlich gelingt dem eingewechselten Burcu in der 89. Minute ein wuchtiger Schuss von der Strafraumkante zum 2:2-Ausgleich.

Es ist der erste Punktgewinn für Union-Trainerin Marie-Louise Eta, die erste Frau an der Seitenlinie eines Bundesligisten, im dritten Spiel. Der eine Punkt reicht beiden Teams noch nicht, um sich definitiv aus dem Abstiegskampf zu verabschieden.

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