Union-Trainerin Eta holt ersten Punkt in der Bundesliga

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Union Berlin
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2:2
1. FC Köln
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Union Berlin
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Beendet
2:2
1. FC Köln
1. FC Köln
Rothe 73'
Burcu 89'
Bülter 33'
El Mala 61'
02.05.2026, 17:32 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+10)

Spielende

02.05.2026, 17:28 Uhr

90. Minute (+9)

Viele hohe Bälle fliegen zwischen den Strafräumen hin und her. In den Torraum kommen beide Teams in dieser Nachspielzeit kaum.

02.05.2026, 17:23 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+1)

Gelbe Karte für Andreas Kerwin (1. FC Union Berlin)

02.05.2026, 17:22 Uhr
Tor
Tor

89. Minute

Tooor für 1. FC Union Berlin, 2:2 durch Livan Burcu
Burcu lässt die alte Försterei toben! Union sucht am gegnerischen Strafraum die Lücke, die Kölner verteidigen den Ball in die Füsse von Burcu. Der verschafft sich mit einer dynamischen Bewegung an Thielmann vorbei nach innen und zieht aus 17 Metern ab. Den verdeckten Schuss sieht Schwäbe spät, sodass die Kugel oben links wuchtig einschlägt.

02.05.2026, 17:20 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

89. Minute

Gelbe Karte für Marvin Schwäbe (1. FC Köln)

02.05.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Rani Khedira

02.05.2026, 17:20 Uhr
Spielerwechsel
Spielerwechsel

88. Minute

Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Alex Král

02.05.2026, 17:19 Uhr

87. Minute

Martel liegt nahe der Mittellinie und verzieht schmerzverzerrt sein Gesicht. Da keine Kopfverletzung vorliegt, sieht Schlager sich nicht veranlasst, die Partie zu unterbrechen - und auch Union nicht. Gefährlich werden die Eisernen aber nicht.

02.05.2026, 17:19 Uhr

85. Minute

Auf der anderen Seite jagt Burke den Ball über das Tor. Von rechts spielt er sich mit einem Doppelpass nach innen, Khedira gibt die Kugel mit der Hacke zurück. Aus vollem Lauf verzieht Burke seinen Linksschuss aber deutlich, meterweit fliegt die Kugel über dem Kasten ins Fangnetz.

02.05.2026, 17:18 Uhr

84. Minute

Maina verpasst die Vorentscheidung! Bei einem Konter bekommt er das Leder von rechts an die Strafraumkante aufgelegt. Nur knapp rauscht der Schuss halblinks über die Latte hinweg.

Dramatisches Abstiegsduell
Union-Trainerin Eta holt ersten Punkt in der Bundesliga

Union Berlin und der 1. FC Köln trennen sich in einem dramatischen Abstiegskampf-Duell an der alten Försterei 2:2. Marie-Louise Eta holt ihren ersten Punkt in der Bundesliga.
Publiziert: 02.05.2026 um 20:34 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 16:52 Uhr
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Marie-Louise Eta holt ihren ersten Punkt mit Union Berlin.
Foto: imago/Contrast
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Im Kellerduell an der alten Försterei liefern sich Union Berlin und der 1. FC Köln ein packendes Duell – am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend, die Nervosität auf dem Platz spürbar: Sowohl Union als auch Köln wollen mit einem Sieg einen grossen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Die erste Halbzeit verläuft lange zäh, beide Mannschaften sind vor allem darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Union hat zunächst die besten Chancen, nutzt aber ein Missgeschick von Köln-Goalie Schwäbe nicht aus.

Dann schlagen die Gäste aus dem Nichts eiskalt zu: Bülter erzielt mit einem traumhaften Distanzschuss das 0:1 (33.). Kurz nach der Pause ist es der starke El Mala, der nach Flanke von Lund zum 0:2 einschiebt (61.). Union wirkt geschockt, Köln verteidigt clever und ist jederzeit mit Kontern gefährlich.

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Union dreht spät auf

Doch die Hoffnung der Berliner lebt wieder auf, als Rothe nach einer Ecke per Kopf auf 1:2 verkürzt (73.). Jetzt ist die alte Försterei wieder am Beben.

Union wirft alles nach vorne – und tatsächlich gelingt dem eingewechselten Burcu in der 89. Minute ein wuchtiger Schuss von der Strafraumkante zum 2:2-Ausgleich. 

Es ist der erste Punktgewinn für Union-Trainerin Marie-Louise Eta, die erste Frau an der Seitenlinie eines Bundesligisten, im dritten Spiel. Der eine Punkt reicht beiden Teams noch nicht, um sich definitiv aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. 

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Bayern München
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Borussia Dortmund
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RB Leipzig
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Bayer Leverkusen
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VfB Stuttgart
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TSG Hoffenheim
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SC Freiburg
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Eintracht Frankfurt
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Borussia Mönchengladbach
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Hamburger SV
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Union Berlin
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1. FC Köln
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Werder Bremen
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1. FC Heidenheim 1846
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Deutschland
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Samstag
02. Mai 2026 um 15:30 Uhr
Stadion
Berlin, Deutschland
An der Alten Försterei
Kapazität
22'012
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