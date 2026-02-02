RB Leipzig holt sich mit Brajan Gruda eine weitere Waffe für die Offensive ins Team. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis von Brighton zum Bundesliga-Fünften

Normalerweise hört man von Wechseln in dieser Grössenordnung zumindest vereinzelte Gerüchte. Doch dass Brajan Gruda von Brighton zu RB Leipzig wechselt, kommt aus dem Nichts. Der deutsche U21-Nationalspieler schliesst sich RB bis im Sommer auf Leihbasis an – dies geben die Sachsen am letzten Tag des Winter-Transferfensters bekannt. Es handelt sich um eine einfache Leihe, eine Kaufoption ist nicht vereinbart. Mit einer starken Rückrunde will der Offensivspieler noch auf den WM-Zug der Deutschen aufspringen.

Der 21-Jährige stammt aus der Jugend des FSV Mainz und wechselte nach einer starken Saison im Sommer 2024 für 30 Millionen Euro zu Brighton in die Premier League. Bei den Seagulls konnte er sich jedoch nur bedingt durchsetzen – in der laufenden Saison stand er nur bei einem Drittel seiner 18 Einsätze in der Startelf. In 45 Spielen erzielte er bisher vier Tore und bereitete acht weitere vor.

