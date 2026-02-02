DE
FR
Abonnieren

Bundesliga-Überraschung
Leipzig holt Offensiv-Juwel aus England

RB Leipzig holt sich mit Brajan Gruda eine weitere Waffe für die Offensive ins Team. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis von Brighton zum Bundesliga-Fünften
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Kommentieren
Brajan Gruda kehrt nach anderthalb Jahren in der Premier League in die Bundesliga zurück.
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Normalerweise hört man von Wechseln in dieser Grössenordnung zumindest vereinzelte Gerüchte. Doch dass Brajan Gruda von Brighton zu RB Leipzig wechselt, kommt aus dem Nichts. Der deutsche U21-Nationalspieler schliesst sich RB bis im Sommer auf Leihbasis an – dies geben die Sachsen am letzten Tag des Winter-Transferfensters bekannt. Es handelt sich um eine einfache Leihe, eine Kaufoption ist nicht vereinbart. Mit einer starken Rückrunde will der Offensivspieler noch auf den WM-Zug der Deutschen aufspringen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Der 21-Jährige stammt aus der Jugend des FSV Mainz und wechselte nach einer starken Saison im Sommer 2024 für 30 Millionen Euro zu Brighton in die Premier League. Bei den Seagulls konnte er sich jedoch nur bedingt durchsetzen – in der laufenden Saison stand er nur bei einem Drittel seiner 18 Einsätze in der Startelf. In 45 Spielen erzielte er bisher vier Tore und bereitete acht weitere vor.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
RB Leipzig
RB Leipzig
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Brighton & Hove Albion
        Brighton & Hove Albion
        RB Leipzig
        RB Leipzig